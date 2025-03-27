Лобановский хотел переманить форварда "Шахтера" в "Динамо"

Журналист рассказал интересную историю о трансфере, который так и не состоялся

Легендарный тренер киевского "Динамо" Валерий Лобановский в начале 2000-х годов хотел купить форварда "Шахтера" Алексея Белика. Трансфер не состоялся, ведь нападающий в то время имел отличные условия в донецком клубе.

Об этом рассказал журналист Игорь Цыганик в эфире одноименного YouTube-канала. По мнению, Цыганыка, Алексей не стал уходить из "Шахтера", ведь у него там были королевские условия.

"Беликом интересовались иностранные клубы. Его хотел Лобановский в свое время еще. Воробеем также интересовались европейские клубы после Лиги чемпионов 2000/01.

На мой взгляд, им создали такие условия в Донецке, что им ехать никуда не хотелось. Они были короли, имели классные зарплаты, их любила публика", – рассказал Цыганык.

Белик провел 323 матча на клубном уровне, в которых отметился 99 голами и 35 результативными передачами. Также на счету форварда 19 поединков и 5 голов за сборную Украины. На данный момент Алексей работает главным тренером "Шахтера" U-19.

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