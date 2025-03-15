"Адвокат сказал молчать": форвард "Динамо" высказался о стычке с одноклубником, попавшей в прямой эфир (видео)

Конфликт "динамовцев" стал самой обсуждаемой темой после центрального поединка тура

Нападающий "Динамо" и сборной Украины Владислав Ванат прокомментировал конфликт, который произошел между ним и форвардом киевлян Матвеем Пономаренко после игры с "Зарей" в 21-м туре Украинской премьер-лиги (УПЛ).

Соответствующий комментарий Ваната приводит "ВДинамо". Владислав отказался называть причины стычки, сославшись на "склероз".

– Чего вы не поделили прямо на поле с Пономаренко? Что это было?

– Не знаю. Не помню. Склероз.

– Чего не хватает "Динамо" больше всего?

– Не знаю.

– Тебе, например?

– Мне всего хватает.

– А кому-то чего-то не хватает?

– Не знаю, спроси у кого — может кому что-то не хватает. Мне всего достаточно.

– Было две драки на поле. Я видел ты там толкался с парнем.

– Нет, я не с кем не толкался.

– Нет, не с нашим, а с 10 номером.

– Я не с кем не толкался. Я законопослушный гражданин.

– Так я понял, тебе адвокат сказал молчать.

– Да, а то 5 матчей дисквалификации снова дадут. Оно мне нужно? – сказал Ванат.

Напомним, Ванат и Пономаренко стали авторами забитых мячей в игре с "Зарей". После игры их жестко раскритиковал Виктор Леоненко. К слову, "Динамо" запретило луганчанам выпустить на поле арендованных игроков Бело-синих.