"Адвокат сказал молчать": форвард "Динамо" высказался о стычке с одноклубником, попавшей в прямой эфир (видео)
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Конфликт "динамовцев" стал самой обсуждаемой темой после центрального поединка тура
Нападающий "Динамо" и сборной Украины Владислав Ванат прокомментировал конфликт, который произошел между ним и форвардом киевлян Матвеем Пономаренко после игры с "Зарей" в 21-м туре Украинской премьер-лиги (УПЛ).
Соответствующий комментарий Ваната приводит "ВДинамо". Владислав отказался называть причины стычки, сославшись на "склероз".
– Чего вы не поделили прямо на поле с Пономаренко? Что это было?
– Не знаю. Не помню. Склероз.
– Чего не хватает "Динамо" больше всего?
– Не знаю.
– Тебе, например?
– Мне всего хватает.
– А кому-то чего-то не хватает?
– Не знаю, спроси у кого — может кому что-то не хватает. Мне всего достаточно.
– Было две драки на поле. Я видел ты там толкался с парнем.
– Нет, я не с кем не толкался.
– Нет, не с нашим, а с 10 номером.
– Я не с кем не толкался. Я законопослушный гражданин.
– Так я понял, тебе адвокат сказал молчать.
– Да, а то 5 матчей дисквалификации снова дадут. Оно мне нужно? – сказал Ванат.
Напомним, Ванат и Пономаренко стали авторами забитых мячей в игре с "Зарей". После игры их жестко раскритиковал Виктор Леоненко. К слову, "Динамо" запретило луганчанам выпустить на поле арендованных игроков Бело-синих.