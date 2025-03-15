Шапаранеко заценил: девушка "динамовца" и дочь легенды клуба блеснула идеальной фигурой (фото)

Пара проводит время вместе, но не оглашала о своих отношениях

Девушка полузащитника "Динамо" и сборной Украины Николая Шапаренко, дочь бывшего футболиста и тренера Бело-синих Максима Шацких Кристина опубликовала в соцсетях горячие снимки. К слову, столичная команда лидирует в Украинской премьер-лиге (УПЛ).

Соответствующие фото Шацких опубликовала на своей странице в Instagram. Девушка подобрала для фотосессии откровенный наряд: боди от SISTER’S SPORT и колготки.

Кристина Шацких

Николай не мог не поставить лайк под постом Кристины.

Отметим, Шапаренко и Шацких пока не афишируют свои отношения. Роман Николая и Кристины косвенно подтвердил Максим Шацких, который признался СМИ, что от них ничего не скроешь.

Кристина окончила школу эстрадного искусства и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, где получила юридическое образование. Она занималась акробатикой, гимнастикой, ходила на танцы, а ее хобби – игра на фортепиано и вокал. Недавно Шацких основала свой бренд одежды SHATSKI.

Ранее игроки "Динамо" Ванат и Пономаренко оказались в эпицентре скандала, устроив перепалку на поле в матче с "Зарей" в 21-м туре УПЛ. После игры их жестко раскритиковал Виктор Леоненко. К слову, "Динамо" запретило луганчанам выпустить на поле арендованных игроков Бело-синих.