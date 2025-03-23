Жена Месси блеснула идеальной фигурой в бикини (фото)

Мама троих детей похвасталась своей фигурой в соцсетях

Антонелла Рокуццо, жена известного аргентинского футболиста Лионеля Месси, поделилась с подписчиками семейными снимками. Пара с детьми провела день, отдыхая дома.

Соответствующие фото Антонелла опубликовала на своей странице в Instagram. Рокуццо, кроме семейных снимков, разместила в соцсети свои фото в синем бикини, которое подчеркивает идеальную фигуру матери троих детей.

Антонелла Рокуццо отдыхает с семьей

Отметим, Месси и Антонелла состоят в отношениях с 2008 года, они вместе выросли в Росарио (Аргентина) и знают друг друга с пяти лет. Пара воспитывает троих мальчиков: Тьяго (2012 год рождения), Матео (2015) и Чиро (2018). Официально Месси и Рокуццо сыграли свадьбу в 2017 году.

Месси сейчас играет в "Интере" (Майами). В текущем сезоне 37-летнйи аргентинец сыграл в пяти матчах на клубном уровне, отметившись 4 голами и 2 ассистами.

Напомним, в прошлом сезоне Месси запретили бить штрафной из-за странного правила. К слову, Лионель является одним из лучших мастеров стандартов в мире. Также футболист феноменально раздает передачи, побив рекорд МЛС по этому показателю.