Грандиозный скандал в фигурном катании: замешана Украина

Украинец получил пожизненную дисквалификацию

Международный союз конькобежцев (ISU) пожизненно дисквалифицировал украинского судью Юрия Балкова. Украинец пытался повлиять на официальные результаты соревнований.

Об этом сообщает пресс-служба ISU на своем официальном сайте. Остальные трое обвиняемых, включая Елену Лисовую из Украины, были оправданы из-за недостаточности доказательств.

В ноябре 2024 года Дисциплинарная комиссия ISU начала расследование относительно потенциальной попытки повлиять на результаты юношеского Гран-при по фигурному катанию в Любляне (Словения), где в танцах на льду победу одержала украинская пара Ирина Пидгайная и Артем Коваль.

По информации ISU, бывший судья Балков прислал несколько смс-сообщений одному из судей. В нем он попросил поддержать украинскую пару.

"Уважаемый […] (имя опущено в материалах дела — прим. Ред.). Когда я могу тебе позвонить? Это Юрий Балков из Украины, надеюсь, ты меня помнишь", — написал Балков.

"Уважаемый […]! Мне очень жаль, но мне нужна ваша помощь. Если пара из Украины хорошо выступит, прошу вас поддержать, я прошу вас поддержать их для 1-го места, выставив 8 баллов за компоненты и хорошие надбавки за все хорошо выполненные элементы. Я очень надеюсь на вашу помощь, несколько судей поддержат вас. Надеюсь увидеть вас на соревнованиях в Софии, Дортмунде, или в Будапеште на Santa Claus Cup. С большой благодарностью, Юрий", – написал Балков.

Судья, получивший данные сообщения, ничего не ответил Балкову и переадресовал его функционерам из ISU.

В марте 2025 года на слушаниях Балков заявил о своей невиновности, однако признал, что отсылал данные сообщения. В итоге Дисциплинарная комиссия ISU приняла решение о пожизненном отстранении Балкова от любой деятельности и участия во всех активностях ISU. К слову, Балков уже получал дисквалификацию за попытку манипуляции результатами в соревнованиях в танцах на льду на зимних Олимпийских играх 1998 года в Нагано.

Ирина Пидгайная и Артем Коваль на соревнованиях в Любляне

Напомним, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила, что Россия и США не могут дружить. Ранее Роднина устроила словесную перепалку с украинским журналистом Дмитрием Гордоном.