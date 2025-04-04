Грандіозний скандал у фігурному катанні: замішана Україна

Українець отримав довічну дискваліфікацію

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) довічно дискваліфікував українського суддю Юрія Балкова. Українець намагався вплинути на офіційні результати змагань.

Про це повідомляє пресслужба ISU на своєму офіційному сайті. Інші троє обвинувачених, включаючи Олену Лісову з України, були виправдані через недостатність доказів.

У листопаді 2024 року Дисциплінарна комісія ISU розпочала розслідування щодо потенційної спроби вплинути на результати юнацького Гран-прі з фігурного катання у Любляні (Словенія), де у танцях на льоду перемогу здобула українська пара Ірина Підгайна та Артем Коваль.

За інформацією ISU, колишній суддя Балков надіслав кілька смс-повідомлень одному із суддів. У ньому він попросив підтримати українську пару.

"Шановний […] (ім’я опущене у матеріалах справи — прим. Ред.). Коли я можу тобі подзвонити? Це Юрій Балков з України, сподіваюся, ти мене пам’ятаєш", — написав Балков.

"Шановний […]! Мені дуже шкода, але мені потрібна ваша допомога. Якщо пара з України добре виступить, прошу вас підтримати, я прошу вас підтримати їх для 1-го місця, виставивши 8 балів за компоненти й хороші надбавки за всі добре виконані елементи. Я дуже сподіваюся на вашу допомогу, кілька суддів підтримають вас. Сподіваюся побачити вас на змаганнях у Софії, Дортмунді, або у Будапешті на Santa Claus Cup. З великою подякою, Юрій", – написав Балков.

Суддя, який отримав дані повідомлення, нічого не відповів Балкову та переадресував його функціонерам з ISU.

У березні 2025 року на слуханнях Балков заявив про свою невинність, проте визнав, що надсилав дані повідомлення. У результаті Дисциплінарна комісія ISU прийняла рішення про довічне усунення Балкова від будь-якої діяльності та участі у всіх активностях ISU. До речі, Балков уже отримував дискваліфікацію за спробу маніпуляції результатами у змаганнях у танцях на льоду на зимових Олімпійських іграх 1998 року у Нагано.

Ірина Підгайна та Артем Коваль на змаганнях у Любляні

Нагадаємо, триразова олімпійська чемпіонка з фігурного катання, депутат Держдуми РФ Ірина Родніна заявила, що Росія та США не можуть дружити. Раніше Родніна влаштувала словесну суперечку з українським журналістом Дмитром Гордоном.