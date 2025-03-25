Бей петуха в Москве и "сахарная кома" в США: знаковые бои Владимира Кличко (видео)

Легендарному боксеру исполнилось 49 лет

Во вторник, 25 марта, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко (64-5, 53 КО) отмечает 49-летие. "Доктор Стальной Молот" (прозвище боксера) давно повесил перчатки на гвоздь, но слухи о его возвращении не утихают.

"Телеграф" вспоминает самые знаменитые бои в карьере легендарного украинского чемпиона. Не обошлось без скандалов и странностей.

Владимир в 1996 году выиграл Олимпийские игры, после чего тут же начал карьеру в профи. В 2000-м году Кличко впервые стал чемпионом мира, победив единогласным решением судей Криса Берда.

Кличко владел чемпионскими поясами по версиям WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015) и WBA (2011-2015) в супертяжелом весе, установив рекорд по количеству побежденных соперников за титул чемпиона мира в тяжелом весе (23).

Владимир не обладал стальным подбородком, как у брата, и проиграл несколько поединков нокаутами, в частности Россу Пьюрити, Корри Сандерсу и Леймону Брюстеру. Бой с последним породил в сети массу конспирологических теорий о том, что Владимира отравили. По словам Виталия Кличко, его брат оказался на грани "сахарной комы" по итогам результатов анализа мочи после боя. Уровень сахара в крови Владимира был критическим, а единственным объяснением было внешнее воздействие. Владимир публично не говорил об отравлении, признав поражение от Брюстера.

Кличко вернулся, выдав феноменальную серию из 22 побед. Один из поединков в этой серии проходил в Москве на "Олимпийском" стадионе. В мае 2013 года Доктор Стальной Молот деклассировал на ринге россиянина Александра Поветкина, победив "Витязя" единогласным решением судей. В этом поединке не обошлось без скандалов.

В трансляцию боя попал голос мужчины, который оскорблял Кличко. По словам журналиста Александра Беленького, "Бей петуха" во время чемпионского поединка кричал брат Поветкина Владимир. Добавим, что по информации Беленького, Владимира хотели травмировать перед боем.

Кличко завершил карьеру боксера после боя с Энтони Джошуа. В нем Владимир оказался в тяжелейшем нокауте.

Ранее Кличко заявлял, что мечтает побить рекорд американского супертяжа Джорджа Формана, завоевавшего чемпионский пояс в возрасте 45 лет и 360 дней. Во время недели шоу Усик — Фьюри 2 председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх отметил, что с удовольствием организует возвращение Доктора Стального Молота на ринг, однако Владимир, похоже, отказался от этой затеи. Добавим, что Форман скончался в марте 2025 года.