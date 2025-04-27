Костюк в игре против россиянки сделала феноменальный эйс (видео)

Украинка исполнила неберущуюся подачу

В воскресенье, 27 апреля, украинская теннисистка Марта Костюк (№36 WTA) в третьем круге турнира WTA 1000 в Мадриде встретилась с "нейтральной" россиянкой Вероникой Кудерметовой (№52 WTA). Накануне Костюк сыграла за сборную Украины в квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

Встреча, проходившая на грунтовом покрытии, завершилась со счетом 6:0, 4:6, 6:4 в пользу украинки. Об этом сообщает "Телеграф".

Игра продлилась 2 часа и 37 минут, Костюк 2 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и выиграла 7 из 15 брейкпойнтов. Примечательно, что Марта впервые обыграла Веронику. Представительница РФ ведет в противостоянии со счетом 2:1.

"Изюминкой" встречи стал невероятный эйс Костюк в первом сете, который наверняка претендует на звание самого медленного в истории игры. Удар, похоже, вышел случайно, но уже стал хитом в сети. Пользователи сравнивают подачу украинки с легендарным эйсом Максима Кресси.

Эйс Максима Кресси

Напомним, в апреле украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла престижный турнир в Руане (Франция). В финале Элина обыграла сербскую теннисистку Ольгу Данилович.