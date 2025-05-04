"Кто вас освободил? Россия!": советский чемпион пригрозил норвежцам медведем

Прославленный спортсмен стал рупором Кремля

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов вновь набросился на норвежцев. На этот раз бывший биатлонист раскритиковал норвежских лыжников Йоханнеса Клэбо, Харальда Амундсена и Эрика Валнеса, которые не хотят видеть россиян на международных соревнованиях до окончания войны в Украине.

Соответствующий комментарий Тихонова приводит vseprosport.ru. По словам Александра, норвежцы не имеют права критиковать РФ, ведь их освободила Россия.

"Норвежцы не имеют права вообще говорить такие вещи в адрес России. Если бы не мы, они были бы рабами фашистов.

Норвегию освободил кто вообще? Я смотрел фильм "Вечный зов", где героиня ездила на могилу погибшего сына в Норвегии, слеза пробивает просто. А сейчас там такие персонажи, как Столтенберг ([экс-генсекретарь НАТО), который ратует за военные действия, и пьяница Бессеберг (экс-глава Международного союза биатлонистов), опозоривший Норвегию и мировой биатлон. Вот они – лицо нынешней Норвегии, а еще на русских кидаются.

Поэтому пусть заклеят рот пластырем и молчат, а то разбудят медведя", – сказал Тихонов.

Накануне Тихонов потребовал извинений у чешского экс-хоккеиста Доминика Гашека, который публично поддерживает Украину. Чех недавно заявил, что бывший президент РФ Дмитрий Медведев угрожал ему расправой.