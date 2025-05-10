"Барселона" - "Реал": букмекеры назвали фаворита последнего Эль-Класико сезона

Королевский клуб — аутсайдер противостояния

В воскресенье, 11 мая, "Реал" попытается взять реванш у "Барселоны" за последние неудачи на всех фронтах. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" — "Реал".

По мнению букмекеров, "Барселона" является фаворитом противостояния. Об этом сообщает Favbet.

На победу Сине-гранатовых специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,53. В то же время успех Сливочных менее вероятен — коэффициент 2,62. Добавим, что аналитики оценили шансы каталонцев на три очка в 49%, а мадридцев — в 29%.

Прогноз букмекеров на матч Ла Лиги "Барселона" — "Реал":

Favbet: (победа "Барселоны" 1,99 — ничья 4,15 — победа "Реала" 3,40)

William Hill: (2,00 — 3,90 — 3,20)

Bwin: (1,93 — 4,00 — 3,30)

Матч "Барселона" — "Реал" пройдет в Барселоне на Олимпийском стадионе имени Луиса Компаниса. Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть игру онлайн.

Напомним, "Барселона" выиграла все "Эль-Класико" в сезоне 2024/25. В первом круге чемпионата Испании Сине-гранатовые обыграли Королевский клуб со счетом 4:0. Затем, Блаугранас триумфовали в Суперкубке страны (5:2). В конце апреля каталонский суперклуб одолел Сливочных в финале Кубка Испании со счетом 3:2.