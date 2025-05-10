"Барселона" — "Реал": букмекери назвали фаворита останнього Ель Класіко сезону

Королівський клуб – аутсайдер протистояння

У неділю, 11 травня, "Реал" спробує взяти реванш у "Барселони" за останні невдачі на всіх фронтах. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Барселона" — "Реал".

На думку букмекерів, "Барселона" є фаворитом протистояння. Про це повідомляє Favbet.

На перемогу Синьо-гранатових фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,53. В той самий час успіх Вершкових менш ймовірний — коефіцієнт 2,62. Додамо, що аналітики оцінили шанси каталонців на три очки у 49%, а мадридців – у 29%.

Прогноз букмекерів на матч Ла Ліги "Барселона" — "Реал":

Favbet: (перемога "Барселони" 1,99 — нічия 4,15 — перемога "Реала" 3,40)

William Hill: (2,00 — 3,90 — 3,20)

Bwin: (1,93 — 4,00 — 3,30)

Матч "Барселона" — "Реал" пройде у Барселоні на Олімпійському стадіоні імені Луїса Компаніса. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися гру онлайн.

Нагадаємо, "Барселона" виграла всі Ель Класіко у сезоні 2024/25. У першому колі чемпіонату Іспанії Синьо-гранатові обіграли Королівський клуб із рахунком 4:0. Потім Блаугранас тріумфували в Суперкубку країни (5:2). Наприкінці квітня каталонський суперклуб здолав Вершкових у фіналі Кубка Іспанії з рахунком 3:2.