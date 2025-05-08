Чемпионат Украины по футболу, 28-й тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

В чемпионате Украины по футболу пройдут решающие игры

В пятницу, 9 мая, в Украинской премьер-лиге (УПЛ) 2024/25 стартует 28-й тур. В прошлом туре "Динамо" упрочило лидерство и приблизилось к чемпионству.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, результаты и видеообзоры всех матчей 28-го тура чемпионата Украины по футболу. Добавим, что в прямом эфире в Украине все игры транслирует "УПЛ ТБ". В центральной встрече тура сыграют "Полесье" и "Динамо". Кроме того, "Карпаты" в борьбе за место в еврокубках сыграют против "Александрии", которая хочет выиграть "серебро" УПЛ.

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 28-го тура чемпионата Украины по футболу (обновляется)

Пятница, 9 мая

15:30. "Заря" – "Шахтер"

18:00. "Полесье" – "Динамо"

Суббота, 10 мая

13:00. "Ворскла" – "Черноморец"

15:30. "Оболонь" – ЛНЗ

18:00. "Рух" – "Верес"

Воскресенье, 11 мая

13:00. "Кривбасс" – "Колос"

18:00. "Карпаты" – "Александрия"

Понедельник, 12 мая

15:30. "Ингулец" – "Левый Берег"

Турнирное положение команд в УПЛ после 27 тура

Напомним, в матче 27-го тура УПЛ "Верес" — "Оболонь" (0:2) главный арбитр Дмитрий Кубряк удалил в первом тайме сразу двоих игроков хозяев. После этого фанаты начали оскорблять рефери, который больше 5 месяцев находился в российском плену.