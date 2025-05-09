"Шахтер" - "Динамо": где и когда бесплатно смотреть финал Кубка Украины

Большая игра пройдет в Житомире

В среду, 14 мая, в Житомире состоится финал Кубка Украины по футболу сезона 2024/25. В решающей игре за трофей на поле сойдутся донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо", которое лидирует в Украинской премьер-лиге (УПЛ).

В прямом эфире в Украине матч "Шахтер" — "Динамо" покажут бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ ТБ в telegram.

По информации игру бесплатно можно посмотреть сразу на нескольких платформах. Встреча "Шахтер" — "Динамо" будет доступна в открытом доступе на YouTube-канале "УПЛ ТБ", а также на Т2 MEGOGO Спорт. Игра состоится на Центральном стадионе Житомира, начало поединка в 18:30 по киевскому времени.

Напомним, "Динамо" в полуфинале Кубка Украины одолело "Буковину"из Первой лиги со счетом 4:1. "Шахтер", в свою очередь, с большим трудом выбил из турнира "Полесье" (1:0). Добавим, что в апреле Бело-синие и Горняки провели репетицию финала, сыграв Классическое дерби в УПЛ. Матч, который проходил на "Арене Львов" завершился вничью со счетом 2:2, что фактически выбило "Шахтер" из чемпионской гонки.