В РФ надеются, что Папа Римский поможет им вернуться в международный спорт

Новоизбранный Папа Римский Лев XIV поможет сблизить Россию с Европой и США. Этому якобы поспособствует любовь понтифика к спорту.

Об этом заявил российский комментатор и пропагандист Дмитрий Губерниев, передает rosbalt.ru. По его словам, американский Папа Римский на руку РФ.

"Тут очень интересная получается коллаборация: ведь Лев XIV – это не просто американец, который долго прожил в Италии. Здесь любовь к американским видам спорта, помноженная на любовь к европейским видам спорта. При этом понтифик еще и довольно молод – всего 69 лет.

Его любовь к спорту нам некоторым образом на руку, как и его американское происхождение. Переговоры о возвращении России на Олимпиады и в целом в мировой спорт продолжаются, в том числе речь идет об Играх в Лос-Анджелесе. А там мы не были ни разу – ни в 1932 году, ни из-за бойкота в 1984 году, ни пока что в 2028 году.

Без спорта невозможно сейчас представить даже Ватикан. Паоло Соррентино подтверждал это своими бессмертными фильмами. Американцы спортом много занимаются. Любовь к спорту продлит жизнь понтифика. И эта любовь будет способствовать сближению Европы и России, а также Америки и России", – заявил Губерниев.

Дмитрий Губерниев

Напомним, 8 мая после конклава кардиналов, собранного для выбора преемника Святого Престола после смерти Папы Франциска, католический мир получил нового духовного лидера — кардинала из США Роберт Прево, который принял папское имя Лев XIV. На фоне этого в сети уже появился ряд мемов, посвященных этому событию.