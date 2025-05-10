У украинской спортсменки отобрали медаль из-за ошибки организаторов

Скандал произошел на первом коммерческом турнире в Катаре

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко стала лишь четвертой на турнире What Gravity Challenge в Дохе. При этом организаторы показали, что украинка стала бронзовым призером соревнований.

Путаница возникла из-за ошибок организаторов. Об этом сообщает "Суспільне Спорт".

"Бронза" досталась Марии Жодзык из Польши, покорившей высоту 1.96 м. В протоколе после окончания соревнований возле ее имени стояла отметка DNF (не финишировала) и ее результат был аннулирован. Позднее организаторы отменили свое решение и вернули ей медаль. Дело в том, что система ошибочно засчитала ей неудачную попытку, а о технической ошибке стало известно лишь после мужских соревнований, которые стартовали позже.

Юлия Левченко с результатом 1,94 м стала четвертой. К слову, в Катаре украинка продемонстрировала свой лучший результат в сезоне. Победу на турнире завоевала украинка Ярослава Магучих (2,02 м), которая также была разочарована судейством в Катаре.

"Судьи должны были бы работать лучше, но психологически это показало мне, что я способна концентрироваться на высоте, что бы ни происходило извне", – сказала Магучих.

Напомним, в 2025 году Магучих стартовала с двух международных побед. Ярослава победила на соревнованиях в Италии, покорив высоту 1,94 м, а также победила на турнире в Словакии (2,01 м). Кроме того, украинка выиграла чемпионат Европы в закрытом помещении, показав результат 1,99 м.

На чемпионате мира-2025 в помещении Магучих из-за травмы стала лишь третьей. Ярослава взяла реванш у австралиек уже на следующих соревнованиях. Украинка выиграла первый этап "Бриллиантовой лиги" в Сямыне (Китай), а затем и второй в Шанхае (Китай).