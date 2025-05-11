"Барселона" поздравила Куртуа с днем рождения, отправив 4 "подарка" в ворота "Реала" (видео)

В Испании прошло заключительное Эль-Класико сезона

В воскресенье, 11 мая, "Барселона" принимала "Реал" в центральном поединке 35-го тура чемпионата Испании по футболу сезона 2024/25. Каталонцы накануне покинули Лигу чемпионов, пропустив в финал турнира "Интер".

Встреча, проходившая в Барселоне на Олимпийском стадионе имени Луиса Компаниса, завершилась со счетом 4:3 в пользу "Барсы". Об этом сообщает "Телеграф".

Команды выдали феноменальный первый тайм, забив 6 голов за первые 45 минут. Дебют поединка — полностью за Сливочными, за которых дублем выстрелил Килиан Мбаппе. Затем каталонцы попросту уничтожили гостей. За Сине-гранатовых голами отметились: Эрик Гарсия, Ламин Ямаль и Рафинья (дубль).

Во втором тайме "Барселона" значительно снизила давления на ворота Сливочных, а "Реал" не сумел отыграться, хотя и был близок к этому. Мбаппе забил единственный гол во втором тайме, оформив хет-трик.

Добавим, что 11 мая вратарь "Реала" Тибо Куртуа, который отыграл полный матч с "Барсой", отмечает день рождения. Киперу сборной Бельгии исполнилось 33 года.

Полный видеообзор матча "Барселона" — "Реал" будет доступен здесь позднее.

Напомним, "Барселона" выиграла все "Эль-Класико" в сезоне 2024/25. В первом круге чемпионата Испании Сине-гранатовые обыграли Королевский клуб со счетом 4:0. Затем, Блаугранас триумфовали в Суперкубке страны (5:2). В конце апреля каталонский суперклуб одолел Сливочных в финале Кубка Испании со счетом 3:2.