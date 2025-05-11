"Барселона" привітала Куртуа з днем народження, відправивши 4 "подарунки" у ворота "Реала" (відео)

В Іспанії пройшло останнэ Ель Класіко сезону

У неділю, 11 травня, "Барселона" приймала "Реал" у центральному поєдинку 35-го туру чемпіонату Іспанії з футболу сезону 2024/25. Каталонці напередодні залишили Лігу чемпіонів, пропустивши у фінал турніру "Інтер".

Зустріч, що проходила у Барселоні на Олімпійському стадіоні імені Луїса Компаніса, завершилася з рахунком 4:3 на користь "Барси". Про це повідомляє "Телеграф".

Команди видали феноменальний перший тайм, забивши 6 голів за перші 45 хвилин. Дебют поєдинку повністю за Вершковими, за яких дублем вистрілив Кіліан Мбаппе. Потім каталонці просто знищили гостей. За Синьо-гранатових голами відзначилися: Ерік Гарсія, Ламін Ямаль та Рафінья (дубль).

У другому таймі "Барселона" значно знизила тиск на ворота Вершкових, а "Реал" не зумів відігратися, хоч і був близьким до цього, Мбаппе забив єдиний гол у другому таймі, оформивши хет-трик.

Додамо, що 11 травня воротар "Реала" Тібо Куртуа, який відіграв повний матч із "Барсою", відзначає день народження. Кіперу збірної Бельгії виповнилося 33 роки.

Повний відеоогляд матчу "Барселона" — "Реал" буде доступний тут пізніше.

Нагадаємо, "Барселона" виграла всі "Ель Класіко" у сезоні 2024/25. У першому колі чемпіонату Іспанії Синьо-гранатові обіграли Королівський клуб із рахунком 4:0. Потім Блаугранас тріумфували в Суперкубку країни (5:2). Наприкінці квітня каталонський суперклуб здолав Вершкових у фіналі Кубка Іспанії з рахунком 3:2.