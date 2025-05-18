Магучих выиграла престижные соревнования первым прыжком (видео)

Соперницы не смогли навязать конкуренцию мировой рекордсменке

В воскресенье, 18 мая, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала золотую медаль на "золотом" этапе Континентального тура в Токио (Япония). Накануне украинка установила рекорд сезона на турнире в Катаре.

Примечательно, что для победы Ярославе хватило первого прыжка на 1,91 метра. Об этом сообщает "Телеграф".

Магучих затем взяла планку на высоте 1,96 м. Второе место заняла представительница Чехии Михаэла Груба (1,85 м), а "бронза" досталась Татьяне Гусиной из Греции (1,80 м). Похоже, что Ярослава принимала участие на турнире в Токио для того, чтобы подготовиться к условиям ближайшего чемпионата мира по легкой атлетике, который состоится в столице Японии в сентябре 2025 года.

Видео победного прыжка Магучих на турнире в Токио

Добавим, что украинская легкоатлетка Ольга Корсун с результатом 13,53 м завоевала в Токио "серебро" в тройном прыжке. Победу на турнире добыла японка Маоко Такашима (13,66 м).

Ольга Корсун/Фото: Getty Images

Напомним, в 2025 году Магучих стартовала с двух международных побед. Ярослава победила на соревнованиях в Италии, покорив высоту 1,94 м, а также победила на турнире в Словакии (2,01 м). Кроме того, украинка выиграла чемпионат Европы в закрытом помещении, показав результат 1,99 м.

На чемпионате мира-2025 в помещении Магучих из-за травмы стала лишь третьей. Ярослава взяла реванш у австралиек уже на следующих соревнованиях. Украинка выиграла первый этап "Бриллиантовой лиги" в Сямыне (Китай), а затем и второй — в Шанхае (Китай).