Магучих виграла престижні змагання першим стрибком (відео)

Суперниці не змогли нав’язати конкуренцію світовій рекордсменці

У неділю, 18 травня, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула золоту медаль на "золотому" етапі Континентального туру в Токіо (Японія). Напередодні українка встановила рекорд сезону на турнірі у Катарі.

Примітно, що для перемоги Ярославі вистачило першого стрибка на 1,91 метра. Про це повідомляє "Телеграф".

Магучіх потім узяла планку на висоті 1,96 м. Друге місце посіла представниця Чехії Міхаела Груба (1,85 м), а "бронза" дісталася Тетяні Гусіній із Греції (1,80 м). Видно, Ярослава брала участь на турнірі в Токіо для того, щоб підготуватися до умов найближчого чемпіонату світу з легкої атлетики, який відбудеться у столиці Японії у вересні 2025 року.

Відео переможного стрибка Магучіх на турнірі у Токіо

Додамо, що українська легкоатлетка Ольга Корсун із результатом 13,53 м завоювала у Токіо "срібло" у потрійному стрибку. Перемогу на турнірі здобула японка Маоко Такашима (13,66 м).

Ольга Корсун/Фото: Getty Images

Нагадаємо, 2025 року Магучіх стартувала з двох міжнародних перемог. Ярослава перемогла на змаганнях в Італії, підкоривши висоту 1,94 м, а також перемогла на турнірі у Словаччині (2,01 м). Крім того, українка виграла чемпіонат Європи у закритому приміщенні, показавши результат 1,99 м.

На чемпіонаті світу-2025 у приміщенні Магучіх через травму стала лише третьою. Ярослава взяла реванш в австралійок вже на наступних змаганнях. Українка виграла перший етап "Діамантової ліги" у Сямені (Китай), а потім і другий — у Шанхаї (Китай).