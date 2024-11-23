Победа над Албанией может сыграть злую шутку со сборной Украины в отборе на ЧМ-2026: все расклады

Второе место в дивизионе B только ухудшило положение дел Украины в квалификации на Мундиаль

Сборная Украины по футболу сохранила за собой место в дивизионе B Лиги наций УЕФА, обыграв в последнем туре группового этапа Албанию (2:1). Примечательно, что для успешной квалификации на чемпионат мира-2026 нашей команде, вероятно, было выгодно уступить албанцам и занять последнее место в группе.

Об этом написал журналист Роман Бебех на своем telegram-канале. Роман наглядно показал перспективы нашей команды перед жеребьевкой европейского отбора ЧМ-2026.

Бебех отметил, что сборная Украины со 100-процентной вероятностью будет в отборочной группе из 4-х команд, а нашим соперником из первой корзины с большой долей вероятности будет одна из сильнейших сборных Европы.

Шансы сборных из 1-й корзины на группу с 4 командами по информации Football Meets Data:

85% Испания

80% Франция

77% Португалия

67% Германия

58% Италия

48% Дания

45% Хорватия

40% Нидерланды

25% Англия

25% Швейцария

25% Бельгия

25% Австрия

Наибольшие шансы стать соперником Сине-желтых из 3-й корзины имеют:

Словения

Ирландия

Грузия

Исландия

Эти команды также будут представлены в группах отбора на ЧМ-2026 из 4 команд.

Вероятность 14% на попадание в группу из 4 команд также имеют: Албания, Северная Македония, Финляндия, Северная Ирландия, Черногория, Босния и Герцеговина и Израиль (лишь одна из этих сборных окажется в группе из 4 команд).

Из 4-й корзины в группе из 4-х команд со 100-процентной вероятностью будут представлены Болгария, Армения и Косово.

Из всего этого следует вывод, что УЕФА делает отбор на ЧМ-2026 более тяжелым для таких команд как Украина. Примечательно, что для более потенциально простой квалификации на ЧМ-2026 украинцам следовало либо побеждать в группе Лиги наций (100-процентное попадание в группу из 5 команд), либо занимать в группе последнее место (86 %).

Напомним, сборная Украины выступала в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам шести туров украинцы заняли второе место в квартете, что дало право нашей команде сыграть в плей-офф за место в Лиге А. По итогам жеребьевки наша команда на этом этапе сыграет с Бельгией.

Жеребьевка европейского отбора на ЧМ-2026 состоится 13 декабря 2024 года.

Отметим, в первом туре Албания обыграла Сине-желтых со счетом 2:1. Затем подопечные Сергея Реброва умудрились проиграть Чехии (2:3). В 3-м туре наша команда добыла победу над Грузией (1:0), а в 4-м — сыграла вничью с чехами (1:1). В 5-м туре украинцы не сумели обыграть Грузию (1:1).