Российского марафонца настигла карма за триколор на финише

Спортсмен нарушил регламент, из-за чего его рекорд не засчитан

Рекорд российского легкоатлета, ультрамарафонца Ивана Заборского на соревнованиях во Франции официально не засчитан. Спортсмен финишировал с флагом России на плечах и нарушил правило о нейтральности.

Об этом сообщает "СЭ". Примечательно, что россиянин претендовал на мировой рекорд, пробежав на ультрамарафоне "6 дней Франции" 1047,5 километра. Международная ассоциация сверхмарафонцев (IAU) на своем официальном сайте выступила с заявление касательно ситуации с россиянином.

"IAU придерживается временного отстранения, наложенного World Athletics. Это отстранение означает, что ни один российский и белорусский спортсмен не имеет права участвовать в официальных крупных мероприятиях IAU (например, чемпионатах IAU).

Что касается мероприятий с маркировкой IAU, спортсменам из этих двух стран не запрещено участвовать, поскольку это остается на усмотрение организаторов таких коммерческих мероприятий; однако IAU ожидает, что все мероприятия с маркировкой IAU будут соответствовать нашей позиции и не позволят российским и белорусским спортсменам участвовать в этих мероприятиях с маркировкой. Только спортсменам, признанным нейтральными, должно быть разрешено участвовать в мероприятиях с маркировкой.

Наконец, любые выступления российских или белорусских спортсменов, выступающих под национальным флагом, не будут признаны и не будут включены в список рекордов IAU", — гласит сообщение.

Добавим, что Заборский участвовал в соревнованиях под эгидой Глобальной организации многодневных ультрамарафонов (GOMU). На данный момент рекордсменом шестидневного марафона на сайте IAU значится бельгиец Матье Бонн. Он установил рекорд в 2024 году (1046,3 километра). GOMU пока ситуацию никак не комментировала и также не обновляла рекорд на своем официальном сайте.

Ранее сообщалось, что украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала золотую медаль на "золотом" этапе Континентального тура в Токио (Япония). Накануне украинка установила рекорд сезона на коммерческом турнире в Катаре.