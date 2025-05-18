Російського марафонця наздогнала карма за триколор на фініші

Спортсмен порушив регламент, через що його рекорд не зараховано

Рекорд російського легкоатлета, ультрамарафонця Івана Заборського на змаганнях у Франції офіційно не зараховано. Спортсмен фінішував із прапором Росії на плечах та порушив правило про нейтральність.

Про це повідомляє "СЕ". Цікаво, що росіянин претендував на світовий рекорд, пробігши на ультрамарафоні "6 днів Франції" 1047,5 кілометра. Міжнародна асоціація надмарафонців (IAU) на своєму офіційному сайті виступила із заявою щодо ситуації з росіянином.

"IAU дотримується тимчасового усунення, накладеного World Athletics. Це усунення означає, що жоден російський та білоруський спортсмен не має права брати участь в офіційних великих заходах IAU (наприклад, чемпіонатах IAU).

Щодо заходів з маркуванням IAU, спортсменам із цих двох країн не заборонено брати участь, оскільки це залишається на розсуд організаторів таких комерційних заходів; однак IAU очікує, що всі заходи з маркуванням IAU будуть відповідати нашій позиції й не дозволять російським та білоруським спортсменам брати участь у цих заходах з маркуванням. Тільки спортсменам, визнаним нейтральними, має бути дозволено брати участь у заходах із маркуванням.

Зрештою, будь-які виступи російських чи білоруських спортсменів, які виступають під національним прапором, не будуть визнані й не будуть включені до списку рекордів IAU", — йдеться у повідомленні.

Додамо, що Заборський брав участь у змаганнях під егідою Всесвітньої організації багатоденних ультрамарафонів (GOMU). На цей час рекордсменом шестиденного марафону на сайті IAU є бельгієць Матьє Бонн. Він встановив рекорд у 2024 році (1046,3 кілометра). GOMU поки що ситуацію ніяк не коментувала і також не оновлювала рекорд на своєму офіційному сайті.

Раніше повідомлялося, що українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула золоту медаль на "золотому" етапі Континентального туру в Токіо (Японія). Напередодні українка встановила рекорд сезону на комерційному турнірі у Катарі.