Росія остаточно втратила перемогу на путінській Олімпіаді в Сочі

Російські біатлоністи програли апеляцію

Медальний залік зимових Олімпійських ігор у Сочі 2014 року виграли господарі турніру — росіяни. Однак через цілу серію допінгових скандалів РФ через 11 років остаточно втратила лідерство.

Федеральний суд Швейцарії відхилив апеляції біатлоністів Євгена Устюгова та Світлани Слєпцової на рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) про анулювання їхніх результатів на Іграх-2014.

Таким чином, збірна РФ у складі Устюгова, Олексія Волкова, Дмитра Малишка та Антона Шипуліна позбавлена золотої медалі у чоловічій естафеті. "Золото" дістанеться німцям, "срібло" — австрійцям, а "бронза" — норвежцям. Жіноча збірна РФ раніше була позбавлена "срібла" на Іграх у Сочі. "Золото" у цій дисципліні належить українцям, "срібло" — норвежцям, а "бронза" — представникам Чехії.

Рішення Швейцарського суду означає, що у збірної РФ залишилося лише 10 золотих медалей (було 13). Таким чином, перемога у медальному заліку Ігор у Сочі належить Норвегії.

Медальний залік Олімпіади у Сочі

Раніше повідомлялося, що відомий український спортсмен вирішив спробувати свої сили на Enhanced Games. На цих Іграх атлетам можна використовувати заборонені речовини.