"Больше не увижу их": Алиев эмоционально отреагировал на ситуацию с родителями, поддержавших Путина (видео)

Родители футболиста стали жертвами российской пропаганды

Скандальный украинский футболист Александр Алиев считает, что больше не увидится с родителями, которые проживают в Курской области (РФ). Дело в том, что они поддержали полномасштабное вторжение РФ в Украину, при этом Александр вступил в ряды ВСУ.

Соответствующий комментарий Алиева приводит YouTube-канал "Слава Дьомін". Футболист с трудом рассказал о папе и маме, которые живут в Курской области и поддерживают власти РФ.

"Все равно я люблю их. Это мои родители на всю жизнь. Я понимаю, что больше их не увижу. Вариант с Турцией? Я думаю, что не получится. Я в розыске в РФ, за родителями очень тщательно следят, за ними ФСБ смотрит. Мы поздравляем друг друга. С днем рождения, с 8 марта. Вот у нас был день матери, я написал ей: "Мам, с праздником тебя, с днем мамы". Просто ответила: "Спасибо" и все", — рассказал футболист.

Напомним, недавно в Киеве у Алиева произошел конфликт с полицией. На футболиста составили протокол за вождение в нетрезвом состоянии и мелкое хулиганство. Это не первый скандал, в который попадал Александр.