Судьба трофея решалась в овертайме

В воскресенье, 25 мая, в Стокгольме (Швеция) состоялся финал 88-го чемпионата мира по хоккею с шайбой. В решающей игре сыграли команды США и Швейцарии.

Поединок, проходивший на "Авичи-Арене", завершился со счетом 0:0 после 3 периодов, а в овертайме американцы добыли победу — 1:0. Об этом сообщает "Телеграф". "Золото" США принес точный бросок Тэйджа Томпсона.

Полный видеообзор финала ЧМ-2025 по хоккею Швейцария — США будет доступен здесь позднее.

Сборная США на ЧМ-2025 заняла второе место на групповой стадии. В плей-офф американцы обыграли Финляндию (5:2) и Швецию (6:2). Швейцария, в свою очередь, выиграла группу, после чего справилась с Австрией (6:0) и Данией (7:0).

Отметим, Швейцария никогда не выигрывала чемпионат мира, а наивысшим достижением команды было "серебро". Примечательно, что команда США не играла в финалах ЧМ со времен победы на Олимпиаде-1960 года (до 1968 года, в годы проведения Игр, олимпийский турнир по хоккею с шайбой считался также чемпионатом мира, — Ред.).

Напомним, сборные РФ и Беларуси не участвовали на турнире, ведь были отстранены от всех международных соревнований до окончания сезона 2024/25. Кроме того, страны-агрессоры исключены из состава участников ЧМ-2026 по хоккею. Добавим, что российских хоккеистов, похоже, не пустят на Олимпиаду-2026.