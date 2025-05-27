Леоненко высмеял чемпионство "Динамо"

Виктор не считает себя хейтером киевского клуба

Бывший нападающий "Динамо" Виктор Леоненко считает нынешний уровень Украинской премьер-лиги (УПЛ) слишком низким. Накануне центрбек Бело-синих Денис Попов сделал громкое заявление после победы в первенстве Украины.

Соответствующий комментарий Леоненко приводит sport-express.ua. По его словам, "Динамо" выиграло "чемпионат города", а потому Попову нечем гордиться. Тем не менее Виктор поздравил киевлян с победой в УПЛ.

"Попов гордится тем, что выиграл первенство города, иначе я наш чемпионат назвать не могу. Я никогда никому не желал и не желаю в этой жизни ничего плохого. Я поздравляю "Динамо" с чемпионством, но уровень нашего чемпионата оставляет желать лучшего.

Почему некоторые люди думают, что я ненавижу "Динамо", но это неправда. Какая-то хр*нь в интернете пишет, что я алкоголик. Это просто "вбросы", и я на это не обращаю внимания", — заявил Леоненко.

Напомним, после игры с "Колосом" (1:1) Попов прошелся по критикам "Динамо".

"Слушать чемпионов микрофона и дивана – это не мое дело. Я уже давно перестал все это читать и слушать. Мы сегодня чемпионы, не проиграли ни одной игры – а вы там сидите себе и рассказывайте", – сказал Попов.

Отметим, в сезоне 2024/25 "Динамо" провалило сезон в Лиге Европы, не сумев выйти в плей-офф второго по силе еврокубка. Кроме тоо, Бело-синие выиграли "золото" УПЛ и дошли до финала Кубка Украины, где уступили в серии пенальти "Шахтеру".