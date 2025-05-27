Леоненко висміяв чемпіонство "Динамо"

Віктор не вважає себе хейтером київського клубу

Колишній нападник "Динамо" Віктор Леоненко вважає нинішній рівень Української прем’єр-ліги (УПЛ) надто низьким. Напередодні центрбек Біло-синіх Денис Попов зробив гучну заяву після перемоги у першості України.

Відповідний коментар Леоненка наводить sport-express.ua. За його словами, "Динамо" виграло "чемпіонат міста", а тому Попову нема чим пишатися. Проте Віктор все одно привітав киян із перемогою в УПЛ.

"Попов пишається тим, що виграв першість міста, по-іншому я наш чемпіонат назвати не можу. Я ніколи нікому не бажав і не бажаю в цьому житті нічого поганого. Я вітаю "Динамо" з чемпіонством, але рівень нашого чемпіонату залишає бажати кращого.

"Чомусь деякі люди думають, що я ненавиджу "Динамо", але це неправда. Якась хр*нь в інтернеті пише, що я алкоголік. Це просто "вкиди", і я на це не звертаю уваги", — заявив Леоненко.

Нагадаємо, після гри з "Колосом" (1:1) Попов пройшовся при критиках "Динамо".

"Слухати чемпіонів мікрофона та дивана – це не моя справа. Я вже давно перестав усе це читати та слухати. Ми сьогодні чемпіони, не програли жодної гри – а ви там сидите собі та розповідайте", – сказав Попов.

Зазначимо, у сезоні 2024/25 "Динамо" провалило сезон у Лізі Європи, не зумівши вийти у плей-оф другого за силою єврокубка. Крім того, Біло-Сині виграли "золото" УПЛ і дійшли до фіналу Кубка України, де поступилися в серії пенальті "Шахтарю".