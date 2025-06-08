Сборная Украины безвольно проиграла Канаде (видео)

Сине-желтые потерпели сокрушительное поражение от Канады

В субботу, 7 июня, сборная Украины по футболу провела свою дебютный матч на турнире Canadian Shield-2025 против Канады. На этих соревнованиях Сине-желтые продолжат подготовку к играм отбора на чемпионат мира-2026.

Встреча, проходившая в Торонто на стадионе "Бимо Филд", завершилась со счетом 4:2 в пользу Канады. Об этом сообщает "Телеграф".

Первый тайм стал настоящей катастрофой для Сине-желтых. Уже к 31-й минуте канадцы трижды огорчали Анатолия Трубина. Дублем выстрелил Джонатан Дэвид, еще один гол записал на свой счет Промис Дэвид. Украинцы создали несколько убойных моментов в первой половине, но забить гол не сумели.

Во втором тайме украинцы выровняли игру, однако нашей команде все еще не хватало остроты в атаке. В концовке поединка команды обменялись голами — за хозяев отличился Тейджон Бьюкенен, а за гостей — Илья Забарный. Точку в игре поставил Александр Зинченко, реализовавший пенальти.

Полный видеообзор матча Канада — Украина будет доступен здесь позднее.

Добавим, что на Canadian Shield-2025 выступают 4 сборные: Канады, Украины, Новой Зеландии и Кот-д'Ивуара. Во вторник, 10 июня, подопечные Сергея Реброва сыграют с Новой Зеландией.

Напомним, главные матчи сборной Украины в 2025 году еще впереди. Осенью этого года украинцы начинают отбор на ЧМ-2026. Сине-желтые за место на Мундиале поборются с Францией, Азербайджан и Исландией.