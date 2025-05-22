Скандальный Алиев рассказал, есть ли у него российский паспорт (видео)

Экс-футболист провел несколько сезонов в России

Бывший полузащитник "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев прокомментировал ситуацию с российским гражданством. Он получил российский паспорт, когда выступал за "Локомотив" Москва в 2010 году.

Соответствующий комментарий Алиева приводит YouTube-канал "Слава Дьомін". По словам Алиева, он бы публично спалил паспорт РФ, правда, не знает, где он лежит.

"Я не гражданин РФ. Российский паспорт у меня был, когда я играл за "Локомотив". Я даже не знаю, где он лежит сейчас. Если б я знал, где он лежит, я бы, честно, его показал бы при всех бы и спалил бы", — заявил Алиев.

По информации официального сайта Российской премьер-лиги (РФПЛ), в заявке ФК "Локомотив" на сезон 2010 г. изначально Александр Алиев значился как гражданин Украины (заявлен за ФК "Локомотив" 01 февраля 2010 г.), однако 02 апреля после представления в РФПЛ футбольным клубом "Локомотив" соответствующих документов, а именно оригинала и копии общегражданского российского паспорта, футболист был перерегистрирован как гражданин РФ.

Ранее Алиев появился в базе розыска МВД РФ. Это произошло после того, как бывший хавбек сделал странное заявление о Курской области.