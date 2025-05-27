"Шут из Госдумы" назвал чемпионат мира по хоккею без России нелегитимным

Турнир проходил в Дании и Швеции

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов назвал чемпионат мира по хоккею-2025 нелегитимным. Накануне сборная США впервые за 65 лет выиграла хоккейный Мундиаль.

Соответствующий комментарий Фетисова приводит "Матч ТВ". По его словам, турнир обрел бы легитимность, если бы сборная РФ участвовала там.

"Честно говоря, пофиг, кто и что там выиграл. Если сборная России не играет, для меня это нелегитимный, несуществующий турнир.

Никакого спортивного смысла ЧМ не имел. Стыдно должно быть игрочишкам, которые там выступали", – сказал Фетисов.

В сети раскритиковали заявление Фетисова. Один из пользователей назвал Вячеслава "шутом из Госдумы".

Напомним, в финале турнира США обыграли Швейцарию, забив лишь один гол в овертайме. Сборные РФ и Беларуси не участвовали на ЧМ-2025 по хоккею из-за отстранения от всех международных соревнований до окончания сезона 2024/25. Кроме того, страны-агрессоры исключены из состава участников ЧМ-2026. Добавим, что российских хоккеистов, похоже, не пустят на Олимпиаду-2026.