Юные спортсменки принесли Украине первую золотую медаль на таком уровне

В воскресенье, 22 июня, сборная Украины по художественной гимнастике завоевала золотую медаль на юниорском чемпионате мира-2025 в Софии (Болгария). Украинки выиграли финал в групповых упражнениях с 10 булавами.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины в telegram. За свое выступление Сине-желтые (Анастасия Николенко, Александра Николь Самоукина, Екатерина Шершень, Маргарита Мельник, Агата Биленко, Таисия Редька) получили от судей победные 24.900 балла.

"Золотое" выступление сборной Украины

Церемония награждения украинских гимнасток

"Серебро" досталось команде Италии (24.200), "бронзу" добыли гимнастки из Болгарии (24.150).

Результаты соревнований

Добавим, что сборная Украины впервые в истории завоевала "золото" на юниорском чемпионате мира по художественной гимнастике. Ранее наша команда выиграла "бронзу" в многоборье.

Ранее бывшая художественная гимнастка сборной Украины Влада Никольченко заявила, что не откажется от русского языка, ведь разговаривала на нем всю жизнь. Таким образом, она подыграла российской пропаганде. Накануне спортсменка оказалась в эпицентре языкового скандала.