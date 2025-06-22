Українські гімнастки виграли історичне "золото" на чемпіонаті світу (відео)

Юні спортсменки принесли Україні першу золоту медаль на такому рівні

У неділю, 22 червня, збірна України з художньої гімнастики здобула золоту медаль на юніорському чемпіонаті світу-2025 у Софії (Болгарія). Українки виграли фінал у групових вправах із 10 булавами.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства молоді та спорту України в telegram. За свій виступ національна команда (Анастасія Ніколенко, Олександра Ніколь Самоукіна, Катерина Шершень, Маргарита Мельник, Агата Біленко, Таїсія Редька) здобули від суддів переможні 24.900 бали.

"Золотий" виступ збірної України

Церемонія нагородження українських гімнасток

"Срібло" дісталося команді Італії (24.200), "бронзу" здобули гімнастки з Болгарії (24.150).

Результати змагань

Додамо, що збірна України вперше в історії здобула "золото" на юніорському чемпіонаті світу з художньої гімнастики. На ЧС-2025 наша команда виграла "бронзу" у багатоборстві.

Раніше колишня художня гімнастка збірної України Влада Нікольченко заявила, що не відмовиться від російської мови, адже розмовляла нею все життя. Таким чином, вона підіграла російській пропаганді. Напередодні колишня спортсменка опинилася в епіцентрі мовного скандалу.