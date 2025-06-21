Официальный Кишинев не разрешил россиянам участвовать на турнире по кикбоксингу с флагом и гимном

Министерство образования, культуры и исследований Республики Молдова запретило российским и белорусским спортсменам участвовать на чемпионате Европы по кикбоксингу за 2 дня до начала турнира. Дело в том, что представители стран-агрессоров хотели выступить на соревнованиях под своим флагом и гимном.

Федерация кикбоксинга России (ФКР) обвинила Молдову в русофобии. Об этом сообщает sport24.ru.

Молдавские власти, в свою очередь, обвинили Всемирную федерацию кикбоксинга (WKF) и ее президента Фридриха Эксенбергера в сговоре с Россией. В марте 2025 года организация подписала соглашение о сотрудничестве с ФКР, которое предусматривает присутствие команды на международных стартах под флагом и гимном РФ.

"WKF обвиняется в том, что она способствовала участию российских спортсменов, несмотря на международные санкции, подписав в марте 2025 года соглашение о сотрудничестве с ФКР, которое предусматривает присутствие команды под флагом и гимном Российской Федерации.

Министерство образования и культуры подтверждает приверженность Республики Молдова ценностям демократии, мира и европейской интеграции, в том числе в области спорта, и призывает к бдительности и ответственности в отношении любой инициативы, которая может повлиять на имидж и безопасность государства", — гласит сообщение.

В России назвали данное заявление "клятвой верности русофобской части Западной Европы". ЧЕ-2025 по кикбоксингу пройдет с 22 по 29 июня в Кишиневе.

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