Украинская русалка снялась для модного журнала (фото)

Спортсменка попробовала себя в роли модели

Бывшая синхронистка сборной Украины, фридайверша Екатерина Садурская провела фотосессию для Vogue UA. В декабре прошлого года украинка установила седьмой мировой рекорд.

Об этом Екатерина сообщила на своей странице в Instagram. Спортсменка поделилась эффектными снимками, а также сравнила работу модели со своим видом спорта.

"Каково это — видеть себя в Vogue?

Я не буду врать, я чувствую себя счастливо.

О процессе и результате.

Это было так естественно и комфортно, как ныряние с китами — не слишком много волнения, но радость, ясность и присутствие, потому что это просто произошло в нужное время.

Первой идеей было сделать это в бассейне, используя мою стихию, но как только мы прибыли туда, Степан Лисовский (фотограф) принял правильное решение переехать в студию. И вот тут мне предстоит ощутить магию творения в ее лучшем проявлении.

Это была моя не первая съемка, но, возможно, одна из самых удовлетворяющих. Я наслаждался каждым моментом этого девятичасового съемочного марафона и не чувствовала усталости.

Я чувствовала, что это просто должно было случиться, так я обычно себя чувствую после своих лучших погружений.

Я очень горжусь результатом и хочу выразить огромную благодарность всему Vogue. Команда, которая продолжает создавать красоту под бомбами, распространяет правильные сообщения через призму моды и напоминает нам, за что мы боремся", — написала Садурская.

Екатерина Садурская снялась в фотоссесии для Vogue UA

Напомним, Садурская приносит Украине славу в опасном виде спорта. Примечательно, что Екатерина пришла во фридайвинг после 17-летней карьеры синхронистки.