Українська русалка знялася для модного журналу (фото)

Спортсменка спробувала себе у ролі моделі

Колишня синхроністка збірної України, фрідайверка Катерина Садурська провела фотосесію для Vogue UA. У грудні минулого року українка встановила сьомий світовий рекорд.

Про це Катерина повідомила на своїй сторінці в Instagram. Спортсменка поділилася ефектними знімками, а також порівняла роботу моделі зі своїм видом спорту.

"Як це — бачити себе в Vogue?

Я не буду брехати, почуваюся щасливо.

Про процес та результат.

Це було так природно і комфортно, як пірнання з китами – не надто багато хвилювання, але радість, ясність та присутність, бо це просто сталося у потрібний час.

Першою ідеєю було зробити це у басейні, використовуючи мою стихію, але як тільки ми прибули туди, Степан Лісовський (фотограф) ухвалив правильне рішення переїхати до студії. І ось тут мені доведеться відчути магію творіння в її кращому прояві.

Це була моя не перша зйомка, але, можливо, одна з найзадовільніших. Я насолоджувався кожним моментом цього дев’ятигодинного марафону і не відчувала втоми.

Я відчувала, що це просто мало статися, так я зазвичай почуваюся після своїх кращих занурень.

Я дуже пишаюся результатом і хочу висловити величезну подяку всьому Vogue. Команда, яка продовжує створювати красу під бомбами, поширює правильні повідомлення через призму моди та нагадує нам, за що ми боремося”, — написала Садурська.

Катерина Садурська знялася у фотосесії для Vogue UA

Нагадаємо, Садурська приносить Україні славу у небезпечному виді спорту. Примітно, що Катерина прийшла до фрідайвінгу після 17-річної кар’єри синхроністки.