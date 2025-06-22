Українська русалка знялася для модного журналу (фото)
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Спортсменка спробувала себе у ролі моделі
Колишня синхроністка збірної України, фрідайверка Катерина Садурська провела фотосесію для Vogue UA. У грудні минулого року українка встановила сьомий світовий рекорд.
Про це Катерина повідомила на своїй сторінці в Instagram. Спортсменка поділилася ефектними знімками, а також порівняла роботу моделі зі своїм видом спорту.
"Як це — бачити себе в Vogue?
Я не буду брехати, почуваюся щасливо.
Про процес та результат.
Це було так природно і комфортно, як пірнання з китами – не надто багато хвилювання, але радість, ясність та присутність, бо це просто сталося у потрібний час.
Першою ідеєю було зробити це у басейні, використовуючи мою стихію, але як тільки ми прибули туди, Степан Лісовський (фотограф) ухвалив правильне рішення переїхати до студії. І ось тут мені доведеться відчути магію творіння в її кращому прояві.
Це була моя не перша зйомка, але, можливо, одна з найзадовільніших. Я насолоджувався кожним моментом цього дев’ятигодинного марафону і не відчувала втоми.
Я відчувала, що це просто мало статися, так я зазвичай почуваюся після своїх кращих занурень.
Я дуже пишаюся результатом і хочу висловити величезну подяку всьому Vogue. Команда, яка продовжує створювати красу під бомбами, поширює правильні повідомлення через призму моди та нагадує нам, за що ми боремося”, — написала Садурська.
Нагадаємо, Садурська приносить Україні славу у небезпечному виді спорту. Примітно, що Катерина прийшла до фрідайвінгу після 17-річної кар’єри синхроністки.