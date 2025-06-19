Звезда украинского спорта похвасталась идеальной фигурой в бикини (фото)

Девушка также рассказала, как спорт и генетика помогли ей преобразиться

Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, которая специализируется на тройном прыжке, рассказала, как ей удалось полюбить себя. Накануне спортсменка сдала положительную допинг-пробу.

Соответствующий пост Марина опубликовала на своей странице в Instagram. Бех-Романчук прикрепила к публикации несколько горячих фото, сделанных на САП-борде в красном бикини.

Марина Бех-Романчук в красном бикини

"Я часто слышала в свой адрес слова о том, что я много провожу времени в зале и качаюсь там (особенно говорили это о руках).

Но на самом деле я никогда не работала над руками, вся моя работа всегда шла на ноги и специфику моего вида!

В детстве я была очень худая и с широкими плечами, кстати, это вызвало немалые у меня комплексы в детстве. Лишь впоследствии, когда я попала в спорт и вышла на профессиональный уровень все изменилось.

Плюс я взрослела и мои параметры начали выглядеть совсем иначе!

Я обязана своему внешнему виду генетике, которую я получила от отца, и спорту, в котором я провела 20 лет.

Именно это отточило мой внешний вид и то, как я сейчас похожу.

Поверьте, комплексов было достаточно когда-то, и я тоже много работала над тем, чтобы полюбить себя и свой внешний вид.

И я точно знаю, что наша фигура оттачивается как на тренировках так и во время того, что мы едим и пьем", — написала спортсменка.

Напомним, Марина не выступала после Олимпиады-2024 в Париже, где украинка не сумела выйти в финал. Во время перерыва в карьере Бех-Романчук активно ведет свой блог в Instagram, где за ее жизнью следят около 500 тысяч человек.