В США разрешили российским хоккеистам праздновать победу в НХЛ с триколорами

Заместитель комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Дмитрий Свищев набросился на легендарного чешского хоккеиста Доминика Гашека. Бывший спортсмен раскритиковал НХЛ, которая позволила российским игрокам "Флориды" Сергею Бобровскому и Дмитрию Куликову размахивать флагами России на чемпионском параде.

Соответствующий комментарий Свищева приводит Р-Спорт. Свищев оскорбил Гашека, который назвал действия НХЛ, а именно рекламу агрессора — "бесчеловечной".

"Я считаю, что в НХЛ уже давно перестали обращать внимание на умалишенности, которые мы слышим от некогда знаменитого вратаря. И, конечно, слушать новые фантазии человека, находящегося в преклонном возрасте, уже никому не интересно. Он просто работает на самопиар, чтобы пенсионера хоть кто-то помнил.

Гашек в свое время был известным хоккеистом, но сейчас он уже не состоялся ни как политик, ни как тренер. Это его бесит и раздражает. Поэтому нам надо стойко пережить этот момент. Конечно, его нападки и гавканье будут продолжаться достаточно длительное время, но на них никто не обращает внимания. И в НХЛ никто, конечно же, не будет уменьшать заслуги наших ребят, потому что они являются одними из лидеров своих команд. И НХЛ не планирует ничего делать подобного тому, что сейчас предложил Гашек. Наши ребята молодцы, они выиграли Кубок Стэнли — это их достойная награда", — сказал Свищев.

Российские флаги на чемпионском параде "Флориды"

Напомним, Гашек активно выступает против "русского мира". В 2023 и 2024 годах он посетил нашу страну, где получил награду "Друг Украины". Кроме того, бывший хоккеист призвал НХЛ выделить Киеву миллиарды долларов, ведь лучшая хоккейная лига мира продолжает сотрудничать с российскими спортсменами. Из-за этой позиции Гашека часто оскорбляют в РФ и даже требуют, чтобы он вернул деньги, заработанные в России еще до начала войны на Донбассе.