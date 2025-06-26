Боится покушения? Из-за визита Вэнса на футбольный матч пригласили снайперов

Второй человек в США пришел на футбольный матч

На матче группового этапа Клубного чемпионата мира по футболу-2025 "Боруссия" (Дортмунд) — "Ульсан" (1:0) в Цинциннати (штат Огайо, США) были замечены снайперы. Дело в том, что на игру пришел вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Вэнс вместе с семьей наблюдал за игрой, сидя в VIP-ложе. Об этом сообщает Daily Mail.

Джей Ди пришел на игру в родном штате вместе со своей женой Ушей и детьми. На крыше TQL Stadium были замечены снайперы, которые, видимо, охраняли Вэнса и его семью на фоне обострения конфликта между Израилем, США и Ираном.

Джей Ди Вэнс с семьей на матче КЧМ-2025

Трое работников секретной службы были замечены на крыше административного здания на арене. Они наблюдали за практически пустыми трибунами, ведь на стадион, который вмещает 26 тысяч человек пришло всего 8239 болельщиков.

Работники секретной службы США на матче КЧМ-2025

Игра завершилась минимальной победой "Боруссии" Д. Единственный гол во встрече записал на свой счет Даниэль Свенссон.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Накануне в РФ заявили, что могут попасть на чемпионат мира-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике, если их лично пригласит глава Белого дома Дональд Трамп.