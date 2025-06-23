Футбольный тренер может поплатиться свободой из-за работы в России

Швейцарский специалист неожиданно возглавил московский клуб

Бывший футболист сборной Швейцарии, а ныне главный тренер российского ЦСКА Фабио Челестини может поплатиться за то, что согласился работать в РФ. Дело в том, что его работодателем фактически является банк "ВЭБ.РФ", который находится под санкциями США, ЕС и Швейцарии с 2022 года.

Об этом сообщает blick.ch. По информации источника, Челестини может и сам стать подсанкционным на родине.

Дело в том, что компании (ЦСКА Москва), получающие деньги от санкционного учреждения, также попадают под режим санкций. Ситуация станет особенно проблематичной для Челестини, если он вернется на родину раньше времени. Согласно швейцарскому законодательству, ему не разрешено получать какую-либо финансовую компенсацию от ЦСКА, например, зарплату или бонусные выплаты.

Если российские деньги будут переведены, тренеру грозит тюремное заключение сроком до пяти лет. Если он захочет воспользоваться зарплатой в Испании, то ему грозит до 6 лет лишения свободы. Однако до тех пор, пока тренер находится в России, не работает в Швейцарии или Испании и не переводит деньги на швейцарский или испанский счет, уголовного преступления не происходит.

Исследование Blick показывает, что российская зарплата Челестини, скорее всего, ничего не стоит в Швейцарии и Испании. Он не может ни легально перевести ее на счет, ни использовать ее для финансирования своей жизни здесь. В Швейцарии задаются вопросом, знал ли Фабио о потенциальных проблемах до своего перехода.

Добавим, что директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо назвал информацию Blick "полными идиотизма прыжочками".

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Накануне в РФ заявили, что могут попасть на чемпионат мира-2026 только после приглашения президента США Дональда Трампа.