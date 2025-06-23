"Cпасательница Малибу": жена футболиста сборной Украины похвасталась идеальными формами (фото)

Девушка отдыхает, пока муж готовится к новому сезону

Жена защитника "Шахтера" и сборной Украины Ефима Конопли Анастасия поделилась эффектными снимками с отдыха в Бодруме (Турция). Девушка активно ведет блог в Instagram, где за ее жизнью следят свыше 20 тысяч человек.

Соответствующие фото Анастасия опубликовала на своей странице в Instagram, а также в сторис соцсети. Конопля позировала в розовом цельном купальнике, который подчеркивает ее идеальную фигуру.

"Заряд бодрости и энергии с утра", — подписала снимки Анастасия.

Анастасия Конопля в купальнике

Анастасия Конопля отдыхает на пляже

Анастасия Конопля отдыхает, пока муж готовится к новому сезону

Анастасия Конопля на отдыхе в Турции

В сети с восторгом приняли новые фото жены футболиста. Один из пользователей отметил, что Анастасия напоминает персонажа "Спасателей Малибу" — культового американского телесериала.

Отметим, в прошлом сезоне Конопля сыграл 20 матчей на клубном уровне, отметившись 2 голевыми передачами.

Напомним, "Шахтер" в кампании 2024/25 стал лишь третьим в чемпионате Украины, но выиграл Кубок страны. Из-за провала Горняки сменили главного тренера. Дончане начнут свой путь в новом сезоне матчем 1-го квалификационного раунда Лиги Европы против "Ильвеса" (Финляндия). В случае прохода Горняки сыграют с "Бешикташем".