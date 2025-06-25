Поворознюк предлагает революцию в украинском футболе

Скандальный функционер хочет изменить чемпионат страны до неузнаваемости

Скандальный президент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк предложил изменить формат Украинской премьер-лиги (УПЛ). На данный момент в чемпионате Украины играют 16 команд, которые в сезоне играют друг с другом по 2 матча.

Соответствующий комментарий Поворознюка приводит "Український подкаст #1". Александр предлагает сделать высшую лигу Украины из 8 команд, чтобы значительно повысить зрелищность поединков.

"Я предлагаю вообще сделать восемь команд, такого уровня, как "Динамо" Киев, "Шахтер", "Полесье", "Александрия". И сделать еще какую-то лигу. Чтобы каждый матч был как "Динамо" – "Шахтер". Вот тогда будет какой-то прогресс в футболе", – сказал Поворознюк.

Напомним, в сезоне 2024/25 "Ингулец" Поворознюка занял предпоследнее место в УПЛ и вылетел в Первую Лигу. Команда за 30 туров сумела набрать всего 24 очка.

В 2024 году президент "Ингульца" угодил в несколько скандалов. К примеру, его футболисты жаловались на угрозы с его стороны. Кроме того, функционер заявил, что он не понимает женский футбол, а "с красивыми девушками надо делать что-то другое".