У ДТП загинув зірковий європейський футболіст. Днями він відіграв весілля (фото)

Не стало зіркового футболіста "Ліверпуля"

У четвер, 3 липня, футболіст "Ліверпуля" та збірної Португалії Діогу Жота загинув у ДТП. Автомобіль із футболістом вилетів із траси.

Про це повідомляє marca. Трагедія сталася в іспанській провінції Самора, яка знаходиться поблизу португальського кордону.

За інформацією джерела, ДТП сталося на 65-му кілометрі траси А-52, неподалік муніципалітету Паласіос-де-Санабріа. Гравець їхав на авто разом зі своїм братом, професійним футболістом Андре. За словами очевидців, їхній автомобіль зійшов з траси й почалася пожежа. Поряд з машиною також спалахнула рослинність. Андре також загинув.

Паласіос-де-Санабрія на карті світу

Зазначимо, наприкінці червня 2025 року Жота одружився з Рутою Кардозою, у нього залишилося троє дітей.

Весілля Діогу Жоти

Минулого сезону Жота зіграв 37 матчів на клубному рівні й відзначився 9 голами та 4 асистами. Разом із "Ліверпулем" Діогу вигравав чемпіонат Англії, Кубок Англії, Кубок ліги. Разом зі збірною Португалії Жота двічі вигравав Лігу націй УЄФА.

Раніше повідомлялося, що перуанський футболіст із ФК "Реал Титан" Елар Гонсалес Альтамірано помер після зіткнення з воротарем. Трагедія сталася у матчі Кубка Перу-2025.