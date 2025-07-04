"Шахтер" - "Горица": онлайн-трансляция первого матча Турана (видео)

Турецкий специалист дебютирует на посту главного тренера Горняков

В пятницу, 4 июля, донецкий "Шахтер" проведет свой первый матч в рамках подготовки к сезону 2025/26. Накануне команду возглавил бывший звездный футболист сборной Турции Арда Туран.

В первом неофициальном поединке Турана дончанам будет противостоять хорватский футбольный клуб "Горица". Прямая видеотрансляция матча "Шахтер" — "Горица" доступна для просмотра на YouTube-канале Горняков.

Прямая видеотрансляция контрольного матча "Шахтер" — "Горица"

"Шахтер" продолжает готовиться к новому сезону на сборе в Словении. Утром дончане провели тренировку, а вечером в Брдо состоится первый контрольный поединок Горняков в этом межсезонье. Результат в товарищеских играх отходит на второй план, однако этот матч станет первым для Турана во главе "Шахтера". Смогут ли футболисты порадовать нового коуча в игре против представителя высшего дивизиона чемпионата Хорватии узнаем уже сегодня. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, уже 10 июля "Шахтер" стартует в Лиге Европы 2025/26. Противостоять Горнякам будет финский "Ильвес". В случае успеха в 2-матчевом противостоянии дончане выйдут на "Бешикташ" (Турция).