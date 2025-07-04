"Шахтар" — "Гориця": онлайн-трансляція першого матчу Турана (відео)

Турецький фахівець дебютує на посаді головного тренера Гірників

У п’ятницю, 4 липня, донецький "Шахтар" проведе свій перший матч у рамках підготовки до сезону 2025/26. Напередодні команду очолив колишній зірковий футболіст збірної Туреччини Арда Туран.

У першому неофіційному поєдинку Турана донеччанам протистоятиме хорватський футбольний клуб "Гориця". Пряма відеотрансляція матчу "Шахтар" — "Гориця" доступна для перегляду на YouTube-каналі Гірників.

Пряма відеотрансляція контрольного матчу "Шахтар" — "Гориця"

"Шахтар" продовжує готуватися до нового сезону на зборі у Словенії. Вранці донеччани провели тренування, а ввечері у Брдо відбудеться перший контрольний поєдинок Гірників у цьому міжсезонні. Результат у товариських іграх відходить на другий план, проте цей матч стане першим для Турана на чолі "Шахтаря". Чи зможуть футболісти порадувати нового коуча у грі проти представника найвищого дивізіону чемпіонату Хорватії дізнаємось вже сьогодні. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, вже 10 липня "Шахтар" стартує в Лізі Європи 2025/26. Протистояти Гірникам буде фінський "Ільвес". У разі успіху у 2-матчевому протистоянні донеччани вийдуть на "Бешикташ" (Туреччина).