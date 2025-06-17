"Шахтер" узнает имя первого соперника в Лиге Европы: онлайн-трансляция жеребьевки

Горняки начнут свой путь в еврокубках в июле

Во вторник, 17 июня, в Ньоне (Швейцария) в Доме европейского футбола состоится жеребьевка первого отборочного раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2025/26. От Украины в этом раунде соревнований свой путь начинает донецкий "Шахтер", который по итогам прошлого сезона выиграл Кубок Украины.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию жеребьевки. Начало мероприятия — в 16:00 по киевскому времени. Прямую видеотрансляцию жеребьевки можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.

Онлайн-трансляция жеребьевки 1-го квалификационного раунда Лиги Европы 2025/26

Система жеребьевки

16 команд были разделены на две группы по восемь (группа 1 и группа 2). Участников каждой группы поделили на сеяных и несеяных. Горняки стали сеяными и попали в группу 1. Потенциальные соперники "Шахтера": "Хэкен" (Швеция), "Сабах" (Азербайджан), "Ильвес" (Финляндия) и "Приштина" (Косово).

Потенциальные соперники Шахтера в 1-м раунде отбора Лиги Европы

Процедура жеребьевки

Для жеребьевки подготовят три чаши. В первую поместят шары с названиями сеяных команд первой группы, во вторую — с названиями несеяных. Из каждой чаши берут по одному шару и помещают в пустую чашу посередине, где их перемешивают. После этого случайным образом выбирают один из двух шаров — команда из этого шара будет хозяйкой первого матча в сформированной паре.

Когда матчи

Матчи 1-го квалификационного раунда ЛЕ пройдут 10 и 17 июля 2025 года. К слову, жеребьевка 2-го отборочного раунда ЛЕ состоится в среду, 18 июня. Для выхода в основной этап турнира Горнякам необходимо пройти 4 раунда отбора.

Напомним, "Шахтер" в прошлом сезоне стал лишь третьим в чемпионате Украины. Из-за провала Горняки сменили главного тренера.