"Шахтар" — "Ільвес": де і коли дивитись матч Ліги Європи

Гірники починають свій шлях у єврокубках

У четвер, 10 липня, донецький "Шахтар" проведе свій перший офіційний матч у сезоні 2025/26. Гірники розпочнуть нову кампанію матчем 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА проти фінського "Ільвеса".

У прямому етері в Україні матч "Шахтар" — "Ільвес" покаже "УПЛ ТБ". Про це повідомляє пресслужба донецького клубу в Telegram.

Перший поєдинок "Шахтар" — "Ільвес" відбудеться на стадіоні "Стожиці" у Любляні (Словенія). Початок зустрічі – о 21:00 за київським часом.

Сезон-2025 "Ільвес" розпочав участь у зимовому Кубку ліги, де команда здолала п’ять етапів і лише у півфіналі поступилася 0:4 "Інтеру" (Турку). У чемпіонаті Фінляндії "рисі" після 15 турів мають 9 перемог при 2 нічиїх та 4 поразках та з 29 очками (різниця голів: 33–17) йдуть на третій позиції у турнірній таблиці. З Кубка країни тамперці вилетіли наприкінці травня, поступившись у першому ж колі "Гністану" (0:3).

"Шахтар" у сезоні 2024/25 став лише третім у чемпіонаті України. Крім того, донецький клуб виграв Кубок України, обігравши "Динамо" у фіналі. У разі успіху у 2-матчевому протистоянні з "Ільвесом" донеччани вийдуть у другий відбірковий раунд ЛЄ на "Бешикташ" (Туреччина).