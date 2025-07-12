Президент Финляндии опустил Путина, а затем выиграл медаль в триатлонной гонке (видео)

Финский президент занимается не только политикой, но и спортом

Президент Финляндии Александр Стубб тайно принял участие в соревнованиях по триатлону в Йоройнене (Финляндия). Ранее Стубб предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту США Дональду Трампу решить их конфликт в необычном месте.

Об этом сообщает Ilta-Sanomat. Стубб принял участие на спринтерском турнире для любителей тайно, использовав псевдоним AS.

Стубб проплыл 750 метров, проехал 20 километров на велосипеде и пробежал 5 километров всего за 1:04:19. Этого оказалось достаточным для второго места в категории "Фитнес" среди мужчин. Александр отстал от Арто Валлина, победившего в мужском забеге, на одну минуту и 19 секунд.

В сети появилось видео финиша Стубба.

Добавим, что в субботу на соревнованиях по триатлону в Йоройнене выступит сын Стубба Оливер.

Накануне Стубб публично назвал президента РФ Владимира Путина "стратегическим дураком и военным неудачником", который вряд ли решится проверять действие 5-й статьи НАТО.

Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров введен в Зал славы лиги смешанных единоборств АСА. Накануне его поймали на лжи.