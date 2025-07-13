"Ильвес" - "Шахтер": букмекеры не принимают ставки на проход Горняков

Донецкий клуб решил все вопросы в первом матче

В четверг, 17 июля, донецкий "Шахтер" проведет гостевой поединок 1-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2025/26 против финского "Ильвеса". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ильвес" — "Шахтер".

Букмекеры не принимают ставки на проход "Шахтера" в следующий раунд после того, как Горняки забили финнам 6 безответных голов в первой игре. Об этом сообщает Favbet.

Специалисты считают, что дончане выиграют второй матч с вероятностью 55%. Подобный успех хозяев менее вероятен — 22%.

Прогноз букмекеров на матч 1-го отборочного раунда Лиги Европы "Ильвес" — "Шахтер"

Favbet: (победа "Ильвеса" 4,35 — ничья 4,10 — победа "Шахтера" 1,70)

William Hill: (4,20 — 4,00 — 1,65)

Bwin: (4,40 — 3,90 — 1,71)

Напомним, "Шахтер" в сезоне 2024/25 стал лишь третьим в чемпионате Украины. Кроме того, донецкий клуб выиграл Кубок Украины, обыграв "Динамо" в финале. Именно этот триумф позволил донецкой команде пробиться в квалификацию ЛЕ 2025/26.

В первом матче 1-го квалификационного раунда ЛЕ дончане уничтожили "Ильвес" со счетом 6:0. Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть ответную игру. В случае успеха в 2-матчевом противостоянии Горняки выйдут во второй отборочный раунд второго по силе еврокубка, где сыграют с турецким "Бешикташем" (Стамбул).