"Ільвес" — "Шахтар": букмекери не приймають ставки на прохід Гірників

Донецький клуб вирішив усі питання у першому матчі

У четвер, 17 липня, донецький "Шахтар" проведе гостьовий поєдинок 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА сезону 2025/26 проти фінського "Ільвеса". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Ільвес" — "Шахтар".

Букмекери не приймають ставки на прохід "Шахтаря" в наступний раунд після того, як Гірники забили фінам шість голів у першій грі. Про це повідомляє Favbet.

Фахівці вважають, що донеччани виграють другий матч із ймовірністю 55%. Подібний успіх господарів менш ймовірний – 22%.

Прогноз букмекерів на матч 1-го відбірного раунду Ліги Європи "Ільвес" — "Шахтар"

Favbet: (перемога "Ільвеса" 4,35 — нічия 4,10 — перемога "Шахтаря" 1,70)

William Hill: (4,20 — 4,00 — 1,65)

Bwin: (4,40 — 3,90 — 1,71)

Нагадаємо, "Шахтар" у сезоні 2024/25 став лише третім у чемпіонаті України. Крім того, донецький клуб виграв Кубок України, обігравши "Динамо" у фіналі. Саме цей тріумф дозволив донецькій команді пробитися до кваліфікації ЛЄ 2025/26.

У першому матчі 1-го кваліфікаційного раунду ЛЄ донеччани знищили "Ільвес" з рахунком 6:0. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися гру-відповідь. У разі успіху у 2-матчевому протистоянні Гірники вийдуть у другий відбірковий раунд другого за силою єврокубка, де зіграють із турецьким "Бешикташем".