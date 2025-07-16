Усик - Дюбуа 2: онлайн-трансляция открытых тренировок (видео)

Боксеры проведут первую официальную дуэль взглядов перед боем

В среду, 16 июля, в Лондоне (Великобритания) чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) и обладатель титула IBF Даниель Дюбуа (22-2, 21 KO) проведут первое публичное мероприятие накануне объединительного боя — открытые тренировки. Реванш состоится в субботу, 19 июля, на стадионе "Уэмбли".

Прямая видеотрансляция открытых тренировок Усика и Дюбуа будет доступна для просмотра на YouTube-канале DAZN. Начало мероприятия в 18:00 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция открытых тренировок участников шоу Усик — Дюбуа 2

Напомним, Усик и Дюбуа проведут реванш за титул абсолютного чемпиона мира. В первом поединке, который прошел в августе 2023 года, украинский "Кот" нокаутировал британца в 9-м раунде. Правда, не обошлось без скандала. Даниель ударом ниже пояса уложил Александра на канвас, однако нокдаун не был засчитан, из-за чего споры идут до сих пор.

Супербой Усик — Дюбуа можно посмотреть в Украине. Добавим, что Александр является фаворитом, правда, букмекеры значительно увеличили шансы Даниеля.